Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Böller in Plastikmülltonne geworfen: Polizei hat erste Hinweise - Hanau/Lamboy

Offenbach (ots)

Bereich Hanau

1. Böller in Plastikmülltonne geworfen: Polizei hat erste Hinweise - Hanau/Lamboy

(fg) Nachdem es am Donnerstagmittag zum Brand einer Plastikmülltonne in der Breslauer Straße (einstellige Hausnummern) gekommen war, hat die Polizei erste Hinweise vorliegen. Demnach habe ein etwa 12 Jahre alter Junge mit schwarzen sowie lockigen Haaren gegen 13.30 Uhr einen Feuerwerkskörper angezündet und diesen in die Plastikmülltonne geworfen; die Mülltonne brannte daraufhin vollständig ab. Der Unbekannte trug eine dunkelblaue Jeans und ein T-Shirt. Eine Streifenbesatzung nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach, 03.11.2023, Pressestelle, Felix Geis

