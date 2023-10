Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen über 100-tägiger Freiheitsstrafe

Freiburg (ots)

Ein 60-Jähriger, gegen den vier Ausschreibungen vorlagen, wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in Freiburg festgenommen.

Die Kontrolle des deutschen Staatsangehörigen erfolgte am Samstagvormittag (28.10.23) am Freiburger ZOB in einem aus Spanien kommenden Fernbus. Die Überprüfung des 60-Jährigen ergab ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro. Zudem bestanden noch drei Aufenthaltsermittlungen gegen den Mann. Da er die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und für die 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

