Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schlagring sichergestellt

Weil am Rhein (ots)

Mit einem verbotenen Gegenstand in der Hosentasche war ein 19-Jähriger am Sonntagabend (29.10.23) auf dem Weg nach Deutschland.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 19-Jährigen bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Der schweizerische Staatsangehörige war dabei als Beifahrer unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann einen Schlagring in der Hosentasche mitführt. Nach dem Waffengesetz gilt der Schlagring als verbotener Gegenstand, der in keinem Fall mitgeführt werden darf. Der Schlagring wurde deshalb sichergestellt und gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell