Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberhausen - A 3 Richtung Arnheim in Höhe Anschlussstelle Oberhausen-Holten - Schwerer Verkehrsunfall - Eine Person lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 17. Oktober 2023, 17:08 Uhr

Nach dem Zusammenprall eines Lkw-Gespanns (Mercedes Sprinter mit Anhänger) und einem Pkw Fiat 500 an einem Stauende gestern Nachmittag bei Oberhausen auf der A 3 in Richtung Arnheim, musste eine Person mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Eine weitere Person kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. In der Folge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 31-Jähriger aus Polen mit seinem Lkw-Gespann auf der A 3 in Richtung Arnheim. Offenkundig bemerkte er dabei ein Stauende in Höhe der Anschlussstelle Oberhausen-Holten zu spät. Infolgedessen prallte er auf den am Stauende stehenden Fiat 500 einer 60-Jährigen. Der Fiat wurde durch die Wucht des Aufpralls zunächst in den rechtsseitigen Betonabweiser und im Anschluss gegen den Lkw eines 54-Jährigen geschleudert. Ein Rettungshubschrauber flog den 31-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 60-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf 15 Kilometer zurück. Gegen 21:30 Uhr konnte die gesperrte Richtungsfahrbahn Arnheim für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell