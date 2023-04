Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kinderfahrzeuge geklaut

Meiningen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau war am Sonntag gegen 14:40 Uhr in der Straße "Am Kirchenbrunnen" in Meiningen unterwegs. Sie hatte ein Kind bei sich und entwendete aus einer geschlossenen Aufbewahrungsbox auf einem Grundstück drei Kinderfahrzeuge im Gesamtwert von ca. 120 Euro. Zwei Fahrzeuge trug die Frau selbst davon und eins übergab sie dem Kind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

