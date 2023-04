Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Tankstelle

Meiningen (ots)

Am Sonntag betraten drei Männer gegen 17:20 Uhr eine Tankstelle in der Leipziger Straße in Meiningen. Sie steckten sich Süßwaren und alkoholische Getränke in die Taschen und wurden dabei von einer Zeugin beobachtet. Diese informierte die Tankstellenmitarbeiterin, welche die drei Männer ansprach. Einen Teil des Diebesgutes gaben die Unbekannten heraus, verschwanden aber mit dem Rest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können. Auch die unbekannte Zeugin der Tat wird gebeten, sich bei der Meininger Polizei zu melden. Bitte wählen Sie die 03693 591-0.

