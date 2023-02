Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230214.1 Weddingstedt: Einbruch in Arztpraxis

Weddingstedt (ots)

In der Zeit von Sonntag um 17 Uhr bis Montag um 7:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Dorfstraße ein. Sie hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten so in den Innenbereich. Im Bereich der Anmeldung durchsuchten diese mehrere Schubladen und entwendeten eine Kasse mit 250 Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise sind unter 0481-940 erbeten.

