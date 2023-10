Polizei Düsseldorf

POL-D: Solingen - A 3 Köln - Verkehrsunfall zwischen Ohligser Heide und Anschlussstelle Solingen - Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Dienstag, 17. Oktober 2023, 14:23 Uhr

Eine leicht verletzte Fahrzeugführerin, zwei beschädigte Pkw, ein beschädigter Lkw und ein sieben Kilometer langer Rückstau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von gestern Nachmittag bei Solingen auf der A 3 in Richtung Köln. Den ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fahrer eines Sattelzuges, ein 43-Jähriger aus Halle, vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei prallte er mit seinem Lkw gegen den Pkw einer 59-Jährigen aus Köln. Der Zusammenprall schleuderte den Pkw der Kölnerin zunächst gegen die Mittelschutzplanken und anschließend gegen den nachfolgenden Pkw eines 66-Jährigen aus Erkrath. Daraufhin überschlug sich der Pkw der 59-Jährigen und kam auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Die Frau wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 66-Jährige und seine Beifahrerin blieben ebenso wie der 43-Jährige unverletzt. Die Richtungsfahrbahn war für gut zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich bis auf sieben Kilometer zurück. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro.

