Polizei Düsseldorf

POL-D: A 57 - FR Nimwegen - Staatsanwaltschaft statt nur Bußgeldstelle - 75-jähriger Mann beschädigt Radargerät

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Montag, 16. Oktober 2023, 22:10 Uhr

Warum ein 75-jähriger Mann für 19 km/h, die er zu schnell fuhr, lieber mit der Staatsanwaltschaft zu tun haben möchte, als ausschließlich mit der Bußgeldstelle, weiß er womöglich nur selbst.

Als der ältere Mann am gestrigen Abend mit seinem Auto in eine mobile Radarkontrolle auf der A 57 in FR Nimwegen in Höhe Krefeld-Gartenstadt fährt, entscheidet er sich anzuhalten, sich zu vermummen und die Kabel an der Radarfalle zu durchtrennen.

Aufgrund dieser Beschädigung bricht das Signal des Radargeräts ab und die Kollegen des Verkehrsdienstes, die die Messstelle betreuen, wollen daraufhin das Gerät kontrollieren. Dabei können sie gerade noch sehen, wie eine vermummte Person in einen auf dem Seitenstreifen geparkten Pkw steigt und flüchtet.

Bei der Begutachtung der zuletzt gemachten Aufnahmen, identifizieren sie das Fahrzeug. Der Fahrer war zuvor von der Radaranlage mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 19 km/h erfasst worden.

Noch am gleichen Abend machen sich Polizisten auf den Weg zur Adresse des Fahrzeughalters in Duisburg. Der 75-Jährige ist nach einem kurzen Gespräch geständig. Sein bloßer Geschwindigkeitsverstoß hätte im Bereich einer Ordnungswidrigkeit gelegen und ihn ein Bußgeld laut Katalog von 60 Euro gekostet. Jetzt aber ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell