Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Radfahrer kollidiert mit Pkw - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 14. Oktober 2023, 17:50 Uhr

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Derendorf. Der Mann war im Kreuzungsbereich mit einem Pkw kollidiert und gestürzt.

Nach den derzeitigen Ermittlungen war ein 75-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Ulmenstraße in Richtung Münsterstraße unterwegs. Offenbar bei Rotlicht überquerte er die Fußgängerfurt der Johannstraße an der dortigen Kreuzung. Dabei kam es zur Kollision mit dem Smart eines 48-Jährigen, der die Heinrich-Erhardt-Straße bei Grünlicht in Richtung Johannstraße befuhr. Der Radfahrer stürzte zu Boden und musste mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

