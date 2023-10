Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Alkoholisiertes Duo stürzt mit E-Roller - Frau schwer verletzt - Blutproben

Düsseldorf (ots)

Friedrichstadt - Alkoholisiertes Duo stürzt mit E-Roller - Frau schwer verletzt - Blutproben

Samstag, 14. Oktober 2023, 02:06 Uhr

Noch unklar sind die genauen Umstände eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen in Friedrichstadt, bei dem ein Mann und eine Frau mit einem E-Roller zu Boden stürzten. Während der Mann nur leicht verletzt wurde, zog sich seine Begleiterin schwere Verletzungen zu. Beide waren augenscheinlich alkoholisiert.

Nach ersten Zeugenangaben waren der 29-Jährige und die 33-Jährige gemeinsam mit einem E-Roller auf der Hüttenstraße in Richtung Oberbilker Allee unterwegs. An der Einmündung der Herzogstraße in die Hüttenstraße stürzten die beiden dann aus unklarer Ursache zu Boden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte es zuvor zu einer Kollision mit dem Bordstein der Querungshilfe im Delta der beiden Straßen gekommen sein. Der Mann wurde leicht verletzt, die 33-Jährige zog sich allerdings schwerste Verletzungen zu, die stationär in einer Klinik behandelt werden müssen. Da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol standen, wurden ihnen Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 2 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell