POL-D: Stadtmitte - Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Pkw - Frau schwer verletzt

Stadtmitte - Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Pkw - Frau schwer verletzt

Unfallzeit: Montag, 09.10.2023, 08:41 Uhr

Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in Stadtmitte zwischen einem Taxi und einer Radfahrerin, bei dem die Frau schwer verletzt wurde.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 43-jähriger Taxifahrer mit seinem Mercedes auf der Königsallee in Fahrtrichtung Schadowplatz unterwegs. An der Kreuzung mit der Theodor-Körner-Straße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er die 45-jährige Radfahrerin, die die Theodor-Körner-Straße an der dortigen Fußgängerfurt ebenfalls in Richtung Schadowplatz überqueren wollte. Bei dem Abbiegevorgang wurde die Radfahrerin von dem Mercedes erfasst und stürzte durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn. Die verletzte Radfahrerin wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und im Anschluss zur stationären Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

