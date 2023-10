Polizei Düsseldorf

POL-D: "Einbruch" bei Juwelier in Flingern - Unbekannte Täter flüchten - Polizeihubschrauber und Mantrailer-Hund im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

"Einbruch" bei Juwelier in Flingern - Unbekannte Täter flüchten - Polizeihubschrauber und Mantrailer-Hund im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Tatzeit: Freitag, 6. Oktober 2023, 04:40 Uhr - Tatort: Düsseldorf-Flingern, Hoffeldstraße

Bislang unbekannte Täter erbeuteten heute am frühen Morgen bei einem "Einbruch" in ein Juweliergeschäft in Flingern Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine Großfahndung der Polizei, auch unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und eines Mantrailer-Hundes, verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen die Täter wahrscheinlich mit Originalschlüsseln in das Objekt an der Hoffeldstraße ein und räumten in Windeseile die Auslagen und Wertschränke aus. Nachdem die Unbekannten bei ihrer Tat einen Alarm auslösten, flüchteten sie laut Zeugenaussagen aus dem Gebäude in Richtung Lindenstraße.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter mit entwenden Schlüsseln in das Gebäude gelangt sein müssen. Hierzu dauern die Ermittlungen an.

Zeugen, die nach der Alarmauslösung aufmerksam wurden, nahmen zwei Männer mit einer Umhängetasche wahr, die nach Zeugenangaben "Afrikanisch" gesprochen haben sollen. Die Männer können nicht beschrieben werden.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell