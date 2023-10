Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk/Hafen - Seltener Porsche gestohlen - Wert 200.000 Euro - Polizei bittet um Hinweise

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 03. Oktober 2023, ca. 08:15 - 09:00 Uhr

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem seltenen Porsche 911 (964) Carrera 4.

Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Porsche am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, gegen 08:15 Uhr vor dem Hafen "Marina Düsseldorf" an der Straße Am Handelshafen 30 geparkt. Als er zurückkam, war das Fahrzeug entwendet.

Der Porsche ist eine seltenes Jubiläumsmodell, Baujahr 1993, von dem insgesamt nur 873 Exemplare produziert worden sind. Das Coupé ist lila/violett und besitzt eine ebenfalls ins Violett gehende Innenausstattung. Das hintere linke Fenster ziert ein markanter Aufkleber mit dem Schriftzug "Onassis".

Von Außen lässt sich das Modell auch an zwei Plaketten auf der Hutablage erkennen. Eine davon trägt die eingravierte Limitierungsnummer 503/873. Auf dem Motorendeckel steht der Schriftzug "911 30 Jahre".

Der Fahrzeugwert beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer: 0211 - 870 0 entgegen.

