POL-BOR: Ahaus - Metalldiebstahl von Firmengelände

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, An der Synagoge; Tatzeit: zwischen 09.09.2023, 21.00 Uhr, und 10.09.2023, 08.30 Uhr; Eingeschlagen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Ahaus die Seitenscheibe eines geparkten Wagens. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz gestanden, der an der Straße An der Synagoge liegt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

