Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nachtragsmeldung: Radfahrer erliegt Unfallfolgen

Gronau (ots)

Unfallort: Gildehauser Straße;

Unfallzeit: 04.09.2023, 15.10 Uhr;

Gronau - Ein 86 Jahre alter Radfahrer aus Schermbeck ist am Samstag an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben. Wie berichtet, war der Mann am Montag vergangener Woche beim Überqueren einer Straße in Gronau mit einem PKW kollidiert und hatte sich schwer verletzt.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5595157

