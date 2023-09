Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbruch in Büroräume

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Bahnhofstraße;

Tatzeit: zwischen 08.09.2023, 18.00 Uhr und 09.09.2023, 07.00 Uhr;

In der Zeit zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und Samstagmorgen, 07.00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude eines Geschäftes an der Bahnhofstraße ein. Sie durchwühlten in den Büros Schränke und Schubladen. Es steht derzeit nicht fest, ob die Täter etwas entwendeten.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell