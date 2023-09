Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher-Hochmoor, Velener Straße/Kardinal-von-Galen-Straße;

Unfallzeit: 09.09.2023; 19.40 Uhr;

Am Samstagabend erlitt eine 31-jährige Pedelec-Fahrerin aus Münster schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Gescher-Hochmoor. Eine 61-jährige Autofahrerin aus Gescher bog von der Kardinal-von-Galen-Straße nach rechts auf die Velener Straße ab und stieß mit der Zweiradfahrerin zusammen, die auf dem Radweg der Velener Straße in Richtung Coesfeld unterwegs war. Rettungskräfte brachten die 31-Jährige in eine Klinik nach Enschede. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell