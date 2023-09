POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin schwer verletzt

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Wesemannstraße; Tatzeit: 09.09.2023, 03.10 Uhr; Polizeibeamte entdeckten in der Nacht zum Samstag frische Einbruchspuren an einer Kellertür an der Wesemannstraße. Augenscheinlich hielt die Tür den Hebelversuchen stand. Der Tatzeitraum ließ sich zur Einsatzzeit nicht weiter bestimmen, da die Anwohner nicht erreicht werden konnten. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / ...

mehr