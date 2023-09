POL-PDNR: Auf wechselseitige Körperverletzung folgt Widerstand gegen Polizeibeamte

Asbach (ots) - Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Dienstagabend kam es in der Hospitalstraße in Asbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher/- in beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten PKW Seat Ibiza im Bereich der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der / die Fahrzeugführer/-in unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per ...

mehr