Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem PKW

Kleinmaischeid (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Friedhofstraße in Kleinmaischeid ein PKW Audi A6 Avant durch bisher unbekannte Täter rundum zerkratzt worden. Es entstand ein Sachschaden im hohen 4-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

