Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunkener stört Musikveranstaltung

Altenkirchen (ots)

Am gestrigen Abend fand auf dem Marktplatz in Altenkirchen eine Musik- und Kulturveranstaltung statt. Ein stark betrunkener 40-jähriger Mann störte die Veranstaltung wiederholt, missachtete einen Platzverweis und musste anschließend in Gewahrsam genommen werden. Ein Alkoholtest ergab eine Wert von fast 2 Promille.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell