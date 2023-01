Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Carportbrände am Neujahrsmorgen

Ratzeburg (ots)

02. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 01.01.2023 - Hammor / Ammersbek

In den frühen Morgenstunden des 01.01.2023 kam es zu einem Carportbrand sowohl in Ammersbek, Bramskampredder als auch in Hammor in der Bachstraße. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden gegen 02.40 Uhr einige Anwohner des Bramskampredder in Ammersbek auf einen Brand eines Carports aufmerksam. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte dies bereits in voller Ausdehnung. Die beiden darin befindlichen Fahrzeuge, ein Audi A4 und ein 3'er BMW, wurden vollständig zerstört.

Gegen 03.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem weiteren Carportbrand in Hammor aus. In der Bachstraße brannte zunächst ein Doppelcarport. Das Feuer griff auf einen unmittelbar angrenzenden weiteren Carport über. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurde auch der Eingangsbereich, Tür und Fenster, eines nahestehenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt fielen dem Brand vier Fahrzeuge (VW Polo, VW T-Roc, VW Touran und ein Skoda Fabia) zum Opfer.

Verletzt wurde bei beiden Bränden niemand.

Zu den einzelnen Brandursachen können noch keine Angaben gemacht werden, sie sind nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell