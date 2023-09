POL-PDNR: Verkehrsunfall - Beteiligter Fahrzeugführer gesucht

Kleinmaischeid (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Friedhofstraße in Kleinmaischeid ein PKW Audi A6 Avant durch bisher unbekannte Täter rundum zerkratzt worden. Es entstand ein Sachschaden im hohen 4-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

