POL-BOR: Bocholt - Einbruch auf der Gertrudenstraße

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Salierstraße; Unfallzeit: 09.09.2023, 10.25 Uhr; Am Samstagvormittag rutschte eine 77-jährige Radfahrerin aus Bocholt auf der Salierstraße beim Aufsteigen von einem Pedal ab und stürzte gegen einen geparkten Wagen. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Bocholter Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. (mh) Kontakt für ...

