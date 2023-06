Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Untauglicher Tankbetrug

A4 Höhe Weimar (ots)

Auch das Abkleben des Kennzeichens brachte den Tätern keine Punkte. Gestern Nachmittag wurde ein Tankbetrug von einem Mitarbeiter einer Tankstelle in Weimar gemeldet. Die Betrüger tankten für knapp 100 EUR und verließen die Zapfanlage anschließend ohne zu bezahlen. Dabei hatten die Diebe die Kennzeichen ihres Fahrzeugs durch Abkleben verfremdet. Der aufmerksame Angestellte hat den Betrug jedoch bemerkt und fuhr dem Fahrzeug direkt hinterher. In einem für die Täter unbeobachteten Moment hielten sie an und entfernten die Kennzeichenbeklebung. Nun hatte der pfiffige Mitarbeiter hinter ihnen freie Sicht auf die Nummer und konnte diese der Polizei durchgeben. Als das Fahrzeug nachfolgend auf die A4 Richtung Dresden auffuhr, konnte es durch die Autobahnpolizei gestoppt werden. Die zwei russischen Insassen mit Wohnsitz in Deutschland hatten beide keinen Führerschein und waren bereits polizeibekannt. Die Weiterfahrt wurde den zwei 27-Jährigen untersagt, sie erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell