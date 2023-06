Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Autobahnpolizei rettet Kleinbambi

A38 Höhe Nordhausen (ots)

Gestern Abend entdeckte eine Streife der Autobahnpolizei ein kleines Rehkitz auf dem Standstreifen der A38. Es war ohne Mutter zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West unterwegs. Um Unfälle zu vermeiden und das Tier zu schützen, zögerten die Beamten nicht lange und versuchten es einzufangen. Von der ganzen Situation überfordert und etwas geschwächt, unternahm der kleine Racker keine großen Fluchtversuche und konnte unverletzt in Obhut genommen werden. In Absprache mit der Rettungsleitstelle wurde ein Jagdpächter in Uthleben ausfindig gemacht, der sich mit der Betreuung und Versorgung von Wildtieren auskennt und bereits mehrere Tiere bei sich pflegt. Kleinbambi konnte somit eine kurze Fahrt im Audi A6 Streifenwagen genießen und wurde anschließend vom Jagdpächter direkt mit einer Nuckelflasche versorgt.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell