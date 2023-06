Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand einer Dehnfuge

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Donnerstag (15.06.2023) kam es zu dem Brand einer Dehnfuge in der Franz-Kobinger-Straße. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem dortigen Gebäude informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge entzündete sich im Rahmen von Bauarbeiten das Material einer Dehnfuge, was nicht bemerkt wurde und so zur Rauchentwicklung führte. Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand in dem aktuell leerstehenden Gebäude. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell