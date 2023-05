Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sömmerda (ots)

Bereits am 27.04.2023 kam es in Sömmerda zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 8-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Das Kind lief gegen 15:00 Uhr auf dem Stadtring in Richtung Karl-Marx-Straße. Auf Höhe einer Baustelle war der Gehweg durch einen Bauzaun verengt. Eine unbekannte Fahrradfahrerin rempelte das Mädchen von hinten an, drückte es gegen den Zaun und verletzte es dabei leicht. Anschließend entfernte sich die Täterin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Verursacherin war circa 19 bis 20 Jahre alt und mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Unterwegs war sie auf einem Mountainbike. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0108766 entgegen. (DS)

