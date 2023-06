Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall mit Radfahrer

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (14.06.2023) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen Pkw-Fahrer und einem 74-jährigen Radfahrer. Der 74-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 13.30 Uhr war der Radfahrer auf der Neuburger Straße auf dem Radweg in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Der Pkw-Fahrer fuhr ebenfalls in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe des Radfahrers scherte der Pkw-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge auf den Radweg, wo es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Der Radfahrer wurde hierdurch gegen einen geparkten Pkw und anschließend gegen einen Baum geschleudert. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 58-jährigen Pkw-Fahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell