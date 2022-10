Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erneut Geldautomat gesprengt

Egestorf (ots)

Am Mittwoch, 19.10.2022, gegen 01:25 Uhr meldeten Anwohner im Bereich Lübberstedter Straße in Egestorf Explosionsgeräusche. Zeugen konnten mehrere Personen an einem Haus erkennen, in dem sich ein Geldausgabeautomat befindet. Die Personen sind kurz nach der Explosion mit einem hochmotorisierten Auto geflüchtet. Weiterhin ist ein weißer Kastenwagen in dem Bereich gesehen worden. Ersten Ermittlungen zur Folge haben die unbekannten Täter einen Geldausgabeautomaten auf bisher unbekannte Art und Weise gesprengt. Es wurden mehrere Autos durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Anwohner, die in dem betroffenen Haus wohnen, wurden noch in der Nacht in einem naheliegenden Hotel untergebracht. Nach einer Überprüfung von Fachdiensten wurde festgestellt, dass das Haus nicht einsturzgefährdet, aber stark beschädigt, ist. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Beteiligung des Polizeihubschraubers, führten bisher nicht zum Auffinden der Täter. Im Laufe des Tages wird eine intensive Spurensuche am Objekt durchgeführt werden. Die genaue Schadenshöhe und die Höhe des erlangten Bargeldes sind noch nicht bekannt. Der Fahrer des Kastenwagens sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Harburg unter 04181/2850 in Verbindung zu setzen.

