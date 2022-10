Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Präventionsteam der Polizeiinspektion gibt Tipps und Hinweise

Landkreis Harburg (ots)

In der dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß die Zahlen im Bereich Einbruchskriminalität an. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Harburg bietet allen Bürgerinnen und Bürgern in den nächsten Wochen die Möglichkeit, sich umfassend zum Thema Einbruchschutz zu informieren. Folgende Termine sind dazu geplant:

Mittwoch, 19.10.2022, 10.00 - 13.00 Uhr

Buchholz, Lindenstraße, im famila-Markt

Mittwoch, 02.11.2022, 09.00 - 11.00 Uhr

Neu Wulmstorf, Wochenmarkt

Mittwoch, 02.11.2022, 18:00 - 19:30 Uhr

Seevetal-Hittfeld, Am Göhlenbach, in der Burg Seevetal

Donnerstag, 17.11.2022, 09.00 - 12.00 Uhr Rosengarten-Nenndorf, Einkaufszentrum, Edeka-Markt

Das Präventionsteam rund um dessen Leiter, Hauptkommissar Carsten Bünger, steht auch an anderen Tagen für Beratungen unter der Telefonnummer 04181/ 285108 zur Verfügung. Jeder Rat ist kostenfrei, aber nicht umsonst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell