POL-WL: Abbiegeunfall fordert zwei Verletzte

Winsen (ots)

Zwei Personen wurden am Dienstag, 18.10.2022, gegen 07:35 Uhr, auf der Osttangente Höhe Auffahrt A39 in Richtung Lüneburg bei einem Abbiegeunfall verletzt. Die 67jährige Fahrerin eines Skoda übersah beim Abbiegen auf die Auffahrt der A39 in Richtung Lüneburg das Auto einer 49jährigen Frau aus Winsen. Die Fahrzeuge stießen frontal aufeinander. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Skoda leicht und ihr 43jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Die 49jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos, sowie die 16jährige Mitfahrerin, blieben unverletzt. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 41.000 Euro. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

