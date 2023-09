Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Motorradfahrer übersieht Schulbus

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Am Bakenhof;

Unfallzeit: 08.09.2023, 13.05 Uhr;

Ein 78-jähriger Motorradfahrer aus Kevelaer übersah nach eigenen Angaben am Freitagnachmittag beim Überqueren einer Kreuzung Am Bakenhof / Am Bakenhof einen vorfahrtberechtigten Schulbus. Der 61-jährige Busfahrer aus Dorsten konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Rettungskräfte brachten den verletzten Motorradfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Borkener Krankenhaus. Die etwa 20 Schulkinder im Bus blieben unverletzt und machten auf die eingesetzten Beamten einen gefassten Eindruck. Eine Opferschutzbetreuung vor Ort erschien nicht notwendig. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 4.500 Euro geschätzt. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell