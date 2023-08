Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Transporter-Fahrer nach Unfall mit Pedelec gesucht

Bad Sassendorf (ots)

Am Sonntag, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der Schützenstraße im Bereich des Kreisverkehrs zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Pedelec-Fahrerin aus Soest passierte auf dem Radweg den Kreisverkehr geradeaus in Richtung "Penny". Nach dem Kreisverkehr endete der Radweg. Die Pedelec-Fahrerin machte durch ein Handzeichen deutlich, dass sie beabsichtigte, ihre Fahrt auf der Fahrbahn fortzusetzte. Nach einem kurzen Schulterblick fuhr sie auf die Schützenstraße. Plötzlich kam von hinten ein weißer Transporter, der die 30-Jährige mit dem Außenspiegel am Arm touchierte. Dabei wurde die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Einen Sturz konnte sie verhindern. Der Transporter setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Der Fahrer des Transporters oder auch Zeugen, werden gebeten, sich zur Sachverhaltsklärung unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell