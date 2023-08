Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuber festgenommen

Werl (ots)

Am Montagmorgen, gegen 11:00 Uhr, wurde einer Kundin in einem Non-Food-Discounter an der Anschrift Neuer Markt die Geldbörse entwendet. Ein 49-jähriger Mann, derzeit ohne festen Wohnsitz, näherte sich im Kassenbereich einer 59-jährigen Werlerin und riss ihr die Geldbörse aus den Händen. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Volksbank. Die 59-Jährige nahm die Verfolgung auf. Den Täter verlor sie aus den Augen, jedoch konnte sie ihre Geldbörse wieder auffinden. Die hatte der Täter vermutlich bei der Flucht verloren. Außerdem beobachtete ein Zeuge, wie dem Flüchtigen eine schwarze Waffe aus der Hosentasche fiel. Dabei handelte es sich um eine Spielzeugpistole, die von den eingesetzten Beamten sichergestellt wurde. Kurze Zeit später meldeten sich weitere Zeugen aus dem Kurpark. Sie hatten einen Handtaschendieb überwältigt und hielten ihn fest. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten stellte sich heraus, dass es sich um den 49-jährigen Täter aus dem Discounter handelte. Er hatte im Kurpark einer 69-jährigen Werlerin, die auf einer Bank saß, die Handtasche entrissen. Die 69-Jährige versuchte noch die Tasche mit aller Kraft festzuhalten, allerdings ohne Erfolg. Sie rief dann lautstark um Hilfe, woraufhin die Zeugen aufmerksam wurden und den Täter an der Flucht hinderten. Die Beamten nahmen den 49-Jährigen schließlich vorläufig fest. Es wird nun einem Haftrichter vorgeführt. (ja

