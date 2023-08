POL-SO: Auffahrunfall

Werl (ots) - Am Montagmorgen, gegen 11:00 Uhr, wurde einer Kundin in einem Non-Food-Discounter an der Anschrift Neuer Markt die Geldbörse entwendet. Ein 49-jähriger Mann, derzeit ohne festen Wohnsitz, näherte sich im Kassenbereich einer 59-jährigen Werlerin und riss ihr die Geldbörse aus den Händen. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Volksbank. Die 59-Jährige nahm die Verfolgung auf. Den Täter verlor sie aus den Augen, jedoch konnte sie ihre Geldbörse wieder ...

mehr