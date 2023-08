Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Räuber drohen mit Schlagstock/Metall zum Abtransport bereitgelegt

Hemer (ots)

Ein 22-jähriger ist gestern Abend in der Straße Auf dem Turm ausgeraubt worden. Der Geschädigte war dort, gegen 22:45 Uhr, fußläufig unterwegs, als sich ihm drei maskierte Personen in den Weg stellten. Eine der Personen griff ihn am Kragen. Eine weitere hielt einen Schlagstock in der Hand und forderte die Herausgabe von Bargeld und Ausweis. Der 22-Jährige kam der Aufforderung nach. Die drei unbekannten Personen flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Apricker Weg.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

- schwarze Sturmhauben, ähnlich denen von Motorradfahrern - schwarze Jacken mit Kapuze - blaue Jeanshosen - schwarze Schuhe - 2 Personen ca. 178-183cm groß - 1 Person ca. 195-200cm groß

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

Über das Wochenende verschafften sich unbekannte Täter auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einem Firmengelände an der Hönnetalstraße. Sie transportierten anschließend eine Palette mit Metallelementen zu einem nahegelegenen Parkplatz und deponierten dort einen Teil zur Abholung. Das Depot fanden Mitarbeiter der Firma am Dienstagmorgen. Einen Teil des Metalls entwendeten die Täter offenbar bereits im Tatzeitraum. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell