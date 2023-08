Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei vor Gaststätte/Ungebetener Gast verletzt Senior/Einbruch in Gesamtschule

Lüdenscheid (ots)

Vor einer Gaststätte am Kirchplatz ist es am Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen und einem 23-jährigen Lüdenscheider gekommen. Im Verlauf der Schlägerei schlug der Ältere dem Jüngeren mit einer Glasfalsche auf den Kopf. Dieser fiel daraufhin durch eine Glasscheibe. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der 23-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. (schl)

Ein 80-jähriger Lüdenscheider betrat am Sonntagvormittag, gegen 11:20 Uhr, den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße Wermecker Grund. Dort traf er auf einen unbekannten ca. 30-Jahre alten und ca. 1.75m großen Mann, der dort offenbar unberechtigt übernachtete. Der Senior sprach den Mann an und beabsichtigte ihn nach draußen zu geleiten. Der Unbekannte schlug und trat daraufhin auf den 80-Jährigen ein. Zeugen beobachteten, wie sich der unbekannte Mann fußläufig entfernte. Er trug eine grau/grüne Sweatjacke, eine Jogginghose und Turnschuhe. Zudem hatte er blond-braune Haare mit einer grünen Strähne. Mit sich führte er einen braun-weißen Boxermischling. Der Senior kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Unbekannte sind am Samstagabend, gegen 23:05 Uhr, in die Adolf-Reichwein-Gesamtschule eingedrungen. Wie sie sich Zutritt verschafften, ist derzeit unbekannt. Aufbruchspuren waren nicht ersichtlich. Im Inneren warn mehrere Schränke durchwühlt. Zu möglichem Diebesgut können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell