Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebin schlägt und bespuckt Angestellte von Discounter/Haltestellen beschädigt

Menden (ots)

Eine 58-jährige Mendenerin wurde am Samstagabend, gegen 18:25 Uhr, durch eine Mitarbeiterin eines Discounters an der Unteren Promneade dabei erwischt, wie sie versuchte sich am Kassenbereich vorbei zu schleichen. Als die Mitarbeiterin sie ansprach, zog die 58-Jährige zuvor entwendete Lebensmittel hervor und warf sie auf die Mitarbeiterin. Zudem schlug sieund spuckte sie ihr ins Gesicht. Der Mitarbeiterin gelang es dennoch die aggressive Frau bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Die 58-Jährige erhielt einen Platzverweis. Die Mitarbeiterin des Discounters wurde leicht verletzt, benötigte aber keine weitere medizinische Versorgung. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. (schl)

Im Verlauf des Wochenendes wurden Glasverkleidungen an drei Haltestellen in der Halinger Dorfstraße eingeschlagen. Konkrete Täterhinweise liegen bislang noch nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02373/9099-0 mit der Polizeiwache in Menden in Verbindung zu setzen. (schl)

