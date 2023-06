POL-BN: Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß im Kottenforst bei Bonn-Röttgen verletzt

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 20.06.2023, gegen 21:30 Uhr, und dem 21.06.2023, gegen 19:00 Uhr, machten sich Unbekannte an den Zugangstüren zweier nebeneinander liegenden Mehrfamilienhäuser auf dem Ahrweg in Alfter Odekoven zu schaffen. Hausbewohner stellten die augenscheinlich frische Hebelspuren an ...

mehr