Bonn (ots) - Am 18.06.2023, in der Zeit zwischen 21:00 und 23:00 Uhr, kam es im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes in der Bonner City zu einem Straßenraub. Nach Angaben des Geschädigten hielt er sich in diesem Zeitraum an einer Bushaltestelle auf, an der er von einer ihm nicht bekannten männlichen Person unvermittelt von hinten attackiert und geschlagen wurde. Der Täter entwendet dem 25-Jährigen schließlich eine ...

mehr