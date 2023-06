Polizei Bonn

POL-BN: Straßenraub in Bonner City - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 18.06.2023, in der Zeit zwischen 21:00 und 23:00 Uhr, kam es im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes in der Bonner City zu einem Straßenraub.

Nach Angaben des Geschädigten hielt er sich in diesem Zeitraum an einer Bushaltestelle auf, an der er von einer ihm nicht bekannten männlichen Person unvermittelt von hinten attackiert und geschlagen wurde. Der Täter entwendet dem 25-Jährigen schließlich eine Geldbörse mit rund 30 Euro Bargeld, einer EC-Karte und weiteren persönlichen Gegenständen - er flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Zu ihm liegen folgende Beschreibungsmerkmale vor:

30-40 Jahre alt ca. 170 cm groß blaue Augen schwarze, 5 cm lange Haare kurze schwarze Hose KEINE Oberbekleidung

Am 20.06.2023 erstattete der Geschädigte, der bei dem Raubgeschehen verletzt wurde, Strafanzeige auf einer Polizeiwache. Zur Behandlung seiner Verletzungen hatte er sich bereits in ärztliche Behandlung begeben. Die aktuellen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des beschriebenen Tatverdächtigen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Tatgeschehen gemacht haben, oder Angaben zu Identität/Aufenthalt des beschriebenen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem zuständigen KK 13 in Verbindung zu setzen.

