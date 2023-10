Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Großes Unfallgeschehen - 72-jähriger Pkw-Fahrer verstorben - Erhebliche Auswirkungen auf den ÖPNV und Individualverkehr

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: 10:45 Uhr - Einsatzzeit bis 13:10 Uhr

Ein internistischer Notfall ist nach derzeitigem Stand der Auslöser eines Unfallgeschehens heute Mittag an einer großen Autowaschanlage in Bilk Auf´m Hennekamp. Vor Ort versuchten Rettungskräfte vergeblich einen 72-jähriger Pkw-Fahrer zu reanimieren. Weitere Unfallbeteiligte erlitten Schocks. Beschädigt wurden insgesamt drei Pkw, ein Zaun, Pollerketten, eine Litfaßsäule und ein Baukran. Die Feuerwehr war ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz. Während der Einsatzmaßnahmen kam es rund um die Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Betroffen war auch der Straßenbahnverkehr.

Unfallhergang: Nach derzeitigem Stand fährt der 72-Jährige mit seinem Mitsubishi aus der Waschanlage mit relativ hoher Geschwindigkeit geradewegs in Richtung der Fahrbahn Auf´m Hennekamp. Dabei durchbricht er die Zaunabsperrung des Geländes der Waschanlage und die Pollerketten. Auf der Fahrbahn kollidiert er mit zwei, vor der Ampel in Richtung Oberbilk wartenden Pkw (Suzuki und Fiesta) und schiebt die Fahrzeuge ineinander. In der Folge wird der Mitsubishi des 72-Jährigen seitlich abgelenkt und "schießt" quer über den Hennekamp auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort kollidiert er zunächst mit einer Litfaßsäule und einem gesicherten mobilen Baukran, bevor der Wagen des Mannes schließlich zum Stillstand kommt.

Die Kreuzung Auf´m Hennekamp / Witzelstraße musste komplett gesperrt werden. Die Arbeiten vor Ort dauerten bis gegen 13:10 Uhr an. Die Fahrer des Suzuki und des Fiesta erlitten einen Schock.

