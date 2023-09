POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen im Oktober 2023

Ludwigshafen (ots) - Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete "Rücksicht im Blick". Was zunächst abstrakt anmutet, ist schon in der Grundregel der Straßenverkehrs-Ordnung manifestiert: "Die Teilnahme am ...

mehr