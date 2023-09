Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bilanz zum bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick"

Ludwigshafen (ots)

Bereits seit 2018 führen die Polizeibehörden der Länder unter den Schlagworten "sicher.mobil.leben" Aktions- und Kontrolltage zu ausgewählten Schwerpunktthemen durch. Das diesjährige Motto lautete "Rücksicht im Blick". Was zunächst abstrakt anmutet, ist schon in der Grundregel der Straßenverkehrs-Ordnung manifestiert: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht". Der Umgang der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr soll also von Vertrauen und Respekt geprägt sein. Ziel des diesjährigen Aktionstages am gestrigen Dienstag, den 26.09.2023, war die Verbesserung des Verkehrsklimas, insbesondere im urbanen Raum. Gerade dort, wo wenig Platz ist und viele Menschen in unterschiedlichsten Mobilitätsformen am Straßenverkehr teilnehmen, ist ein rücksichtsvolles Verhalten besonders wichtig. Dabei ging es weniger um Unfallstatistiken und konkrete Zahlen, sondern mehr um ein besseres Miteinander in alltäglichen Verkehrssituationen. Denn letztlich führt ein besseres Verkehrsklima durch rücksichtsvolles Verhalten auch zu einer Reduzierung von Verkehrsunfällen. Schwerpunktmäßig wurde der Verkehr im Bereich von Schulen, Fußgängerzonen und anderen stark frequentieren Bereichen überwacht.

Insgesamt wurden gestern im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidium Rheinpfalz bei 400 Kontrollen 220 Autofahrende, 159 Radfahrende, 14 E-Scooter-Fahrende und sieben Motorradfahrende überprüft. Hierbei ahndeten die Polizeikräfte 89 Ordnungswidrigkeiten und zwei Verkehrsstraftaten.

Bei den Kontrollen appellierten die Polizeikräfte auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden und führten zahlreiche Aufklärungsgespräche. Gleichzeitig wurde aber auch vorbildliches Verhalten explizit hervorgehoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell