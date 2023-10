Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf

Niederzier (Kreis Düren) - Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift im Einsatz - Über sechs Kilo Betäubungsmittel in "Bunkerwohnung" aufgefunden - Mann in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf (ZeOS), der Polizei Düsseldorf und des Zollfahndungsamts Essen

Düsseldorf / Niederzier (Kreis Düren) - Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift im Einsatz - Über sechs Kilo Betäubungsmittel in "Bunkerwohnung" aufgefunden - Mann in Untersuchungshaft - Ermittlungen dauern an

Bilder im Anhang

Seit Anfang März dieses Jahres ermitteln Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei und des Zolls im Rahmen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) in einem bei der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten (ZeOS NRW) angesiedelten Verfahren.

Im Rahmen der Ermittlungen gegen ein Brüderpaar ergaben sich Hinweise auf eine "Bunkerwohnung" in Niederzier, welche die Polizisten vergangene Woche durchsuchten. Bei dieser Durchsuchung fanden die Beamten über sechs Kilo Betäubungsmittel, Schlag- und Hiebwaffen sowie Bargeld. Der Wohnungsinhaber wurde festgenommen und sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf das Brüderpaar, dauern an.

Intensive Ermittlungen gegen ein Brüderpaar (32 und 36 Jahre alt) aus Düren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit nicht geringen Mengen von Betäubungsmitteln führten die Beamtinnen und Beamten der GER zu einer vermeintlichen "Bunkerwohnung" in Niederzier. Aufgrund der Erkenntnisse erwirkten die Polizisten einen Durchsuchungsbeschluss und fanden in der Wohnung über sechs Kilo Cannabisprodukte (Haschisch und Marihuana), unter anderem einen Schlagring, eine Machete und einen Holzknüppel sowie Bargeld. Der 31 Jahre alte deutsche Bewohner wurde festgenommen und bereits dem Haftrichter vorgeführt. Das Brüderpaar befindet sich auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell