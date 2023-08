Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen einer Geldübergabe gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 24.08.2023, übergab eine Bielefelder Seniorin nach einem Telefonbetrug einen fünfstelligen Betrag an einen Unbekannten in der Straße An der Walkenmühle. Die Polizei sucht den Geldabholer mittels Täterbeschreibung.

Gegen 15:00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Bielefeld einen Anruf von Telefonbetrügern, die sich als ihr Sohn und eine Staatsanwältin ausgaben. Um ihr Opfer zu schocken und um ihr Geld zu bringen, gaben sie vor, dass der Sohn der Angerufenen einen schweren Unfall verursacht und dabei eine Frau getötet hätte. Aus diesem Grund würde er sich in Untersuchungshaft befinden und sie müsse eine hohe fünfstellige Kaution zahlen, damit er freikommt.

Die Seniorin glaubte den Betrügern, folgte der Anweisung das Geld von ihrer Bank abzuheben und ließ sich von einem Taxi zur Filiale fahren. Ein Bankmitarbeiter weigerte sich den geforderten hohen fünfstelligen Betrag auszuzahlen, einen niedrigen fünfstelligen Betrag bekam sie jedoch. Diesen übergab sie in der Zeit von 15:45 Uhr und 16:00 Uhr einem Geldabholer, der als Herr Koch, angekündigt wurde, im Bereich der Heeper Straße und der Straße An der Walkenmühle.

Der Geldabholer näherte sich auf dem Gehweg aus Richtung der Heeper Straße dem Geldübergabeort. Er soll rund 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß gewesen sein. Er soll leicht untersetzt bzw. "pummelig" gewesen sein und ein europäisches Erscheinungsbild haben. Bei der Tat trug er ein blau-weiß kariertes Hemd und eine schwarze Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell