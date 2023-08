POL-BI: Dritte gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Ermittlungen zu Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern in Harsewinkel

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / A2 - Am Donnerstagvormittag, 24.08.2023, kam es im Zuge der Beseitigung einer Gefahrenstelle zu einem Unfall zwischen fünf Fahrzeugen. An drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Gegen 10:10 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei Herford ein Spanngurt auf der rechten Spur der A2 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen Vlotho West und dem ...

