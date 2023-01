Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Aufmerksame Nachbarn störten Einbrecher

Warendorf (ots)

Am Samstag, 14.1.2023 bemerkten Hausbewohner gegen 18.00 Uhr Einbrecher, die sich an der Erdgeschosswohnung der Nachbarin auf dem Meisenweg in Rinkerode zu schaffen machten. Durch lautes Rufen vertrieben die aufmerksamen Nachbarn das Duo, das dunkle Jacken trug. Wer hat gegen 18.00 Uhr zwei verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Meisenweg beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

